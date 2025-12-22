元TBSのフリーアナウンサー・枡田絵理奈（39）が22日までに、インスタグラムを更新。自身の叔父に会いに行ったことを明かした。

枡田アナは「昨日の夜は、東京に住んでいる叔父に会いに行ってきました」と報告し、「母の弟である叔父は、私と同じ業界にいるので、フリーになってからはお仕事を一緒にすることもあります。叔父の仕事仲間たちは小さな頃から私のことを知っているので、いまだに現場で“えりちゃん、えりちゃん”と呼んでくれます」と叔父について明かした。

続けて「昨日は、仕事帰りに叔父のところに寄って、荷物の受け渡しをしに行くだけの予定だったのですが、ちょうど仕事仲間の方たちとご飯中だったので、急遽仲間に入れてもらいました」と振り返り、ろうそくが添えられ「HappyBirthday ERINA」と文字が入ったプレートや料理のショットを披露。

さらに叔父たちとの食事では「撮影で何度もお世話になったことがある神楽坂のハサボンさん サプライズでお誕生日までお祝いしていただきました 突然伺ったのに心尽くしのおもてなしと、美味しいお料理…本当ありがとうございました！！」と25日に誕生日を迎える自身にサプライズのお祝いがあったことも明かした。