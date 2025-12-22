ナイツ・土屋、『M-1』をGLAYメンバーと観戦 “たくろう”優勝にTAKUROが反応「どうも、じゃないほうのTAKUROです（笑）」
お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、相方の塙宣之（47）が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』について、アーティストと一緒に鑑賞したことを明かした。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
ナイツはこの日、群馬・館林での“早坂営業”で2本漫才を披露した後、塙だけ先に帰京。土屋は営業を最後まで務めた後に、車で後輩芸人を連れて“たくろうさん”の家へ。メイプル超合金・安藤なつ、三四郎・相田がすでに到着しており、土屋は「TERUさんやJIROさんもいました」とGLAYのTAKUROの家だったことを明かした。
土屋は「モニターをちゃんと持ってきて2台、音響とかもすごいこだわって、でっかいスピーカーとかもってきて、完璧な音響と防音対策で。TAKUROさんのご家族とかも一緒に、十何人でみてた」と明かした。土屋は「たくろうが出てるのも知ってるし、TAKUROさんの家で見てるんだけど、最後「たくろうです」って言った時に「あっ、たくろうだ」って気づいて、最後の3組になったときは、みんなたくろうを応援してた」と明かした。そして「さすがTAKUROさん、面白かったのは、たくろうが優勝してすぐに、『どうも、じゃないほうのTAKUROです（笑）』って言ってた」と、ギャグをかましていたことも明かした
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
ナイツはこの日、群馬・館林での“早坂営業”で2本漫才を披露した後、塙だけ先に帰京。土屋は営業を最後まで務めた後に、車で後輩芸人を連れて“たくろうさん”の家へ。メイプル超合金・安藤なつ、三四郎・相田がすでに到着しており、土屋は「TERUさんやJIROさんもいました」とGLAYのTAKUROの家だったことを明かした。