女優の吉永小百合（80）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優の高倉健さん（14年死去 享年83）との思い出を語った。

司会の黒柳徹子から「俳優人生でとっても転機になったっていうのは？」と聞かれた吉永は「高倉健さんと動乱っていう作品をやらせていただいて、その時1年がかりで映画をつくったんですね」と切り出した。

激動の昭和初期を舞台に、青年将校とその妻の愛を2部作で描いた1980年公開の映画「動乱」（監督森谷司郎）で、吉永は高倉さんと初共演した。番組では2人で出演した同年の放送回をVTRで紹介。高倉さんの人柄について、吉永は「とても楽しいんですよ、ご一緒してて」と明かした。

そして「仕事場では厳しい感じですけど、ロケ地で夜みんなでお食事なんかした時は、この1年で相当笑いジワが増えたっていう感じ」と語っていた。

この映像を受けて、吉永は「本当に面白い話をいろいろしてくださって」と回想。「網走番外地の時の本当に“番外”な話とか」と笑わせながら、「そういうところでリフレッシュなさって、仕事ではストイックになさってるんだと思います」と懐かしんだ。

また「皆さんが本当の、プロ中のプロみたいな感じで映画にたずさわってらした」と吐露。「これが本当の映画作りなんだって思いまして、私もこの映画の世界で、こいういう形で、他の仕事を入れない、それだけで1年を過ごすような形でやりたいというふうに思って」と振り返っていた。