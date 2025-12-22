セブン-イレブンにて「プレイステーションストアカード」および「プレイステーションストアチケット」購入者を対象としたキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年1月4日までで、登録期間は2026年1月5日まで。

本キャンペーンでは対象の商品を購入するとプレイステーションストアで使える1,000円分のコードがもらえるというもの。対象となるのは「プレイステーションストアカード」、「プレイステーションストアチケット」のそれぞれ10,000円券、15,000円券で、これらを購入した上で特設サイトにて登録を行なうと、1,000円分のコードが送られる。

1人2回までの登録が可能で、登録にはメールアドレスやアンケートへの回答が必要になる。また、コードは後日送付される形になる。

□特設サイトのページ

