¾åÇòÀÐË¨²Î¤Ï¡Ö¤¤¿¤Ê¥·¥å¥é¥ó·Ï¤¬¹¥¤¡×¡¡¡Ö¤ªÎÁÍý¤ÎÀèÀ¸¡×¤ÏÃçÎÉ¤·¤Î¿ùºé²Ö
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£±ø¤¤¤±¤É¤ª¤¤¤·¤¤¿©Æ²¡Ö¤¤¿¤Ê¥·¥å¥é¥ó·Ï¡×¤¬¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Õ³°¤ä¡Ö¾ÆÆù²°¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼·ÎØ·Ï¤Î¥â¥¯¥â¥¯¤·¤¿¤Î¡Ä¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¹Ô¤¤Ä¤±Å¹¤òÊ¹¤«¤ìÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Î¾ÆÆù²°¤À¡£¡Ö£Í¡½£±¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡¡ºòÆü¡££Í¡½£±¤Ê¤ó¤«½à·è¾¡¡©¡¡¤ó¡©¡¡¤Þ¤¡·è¤á¤ëÃæ¤Î²ñ¾ì¤È¶á¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤¹¤´¤¤ÍÌ¾¤Ç¡¢¤½¤³¤Îµí¥¿¥ó¤¬¥á¥Á¥ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸þ¤«¤¤¤Ë¥«¥é¥ª¥±²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¡Ê¾ÆÆù²°¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ø°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¡Ö¤ªÎÁÍý¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½÷Í¥Ãç´Ö¤Î¿ùºé²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¼Â»Ð¡Ë¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤È£³¿Í¤Ç¡Ä¡×ñ»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ÎäÅà¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡Êºî¤Ã¤Æ¡Ë¡¢¾Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡£²Ö¤Á¤ã¤ó¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ªÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È¾åÇòÀÐ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£