エバース、『M-1』最終決戦でネタをしている途中に感じたこと「結構…」「あのネタ史上…」
お笑いコンビ・エバース(佐々木隆史、町田和樹)が、YouTubeチャンネル『サントリー公式チャンネル (SUNTORY)』で公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』最終決戦で披露したネタについて語った。
エバース(佐々木隆史、町田和樹)
○最終決戦で披露したネタの手応えは?
野田クリスタル(マヂカルラブリー)が「俺は準決で観てたからさ、(最終決戦で)あのネタに入った瞬間、勝ったなって思ったんだけど」と伝えると、町田も「僕らもそう思ってたんですけど(笑)」と率直な思いをこぼした。
また、野田が「いいネタのやり方だと思った」「黄金ルート」と続けた上で、「どう? 萎えた?」と聞くと、佐々木は「ネタをやってる途中で結構萎えてました」と告白。
さらに、村上(マヂカルラブリー)が「(会場のウケは)弱かった? 僕らは分からないから」と質問すると、エバースの二人は「あのネタ史上では一番ウケてないかも」(町田)、「いろんな場所で試したんですよ。僕らのこと知ってる人? って聞いて全然手が挙がらないような場所で試してもウケてたから大丈夫かなと思ったら」(佐々木)と明かしていた。
【編集部MEMO】
過去最多1万1521組が参加した『M-1グランプリ2025』。ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろう、敗者復活戦を勝ち上がったカナメストーンが決勝で激突し、たくろうが第21代王者の座を勝ち取った。
