マイク・タイソン・ボクシングクラブでトレーニング

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。現地入りして調整を進めているモンスターに、日本のファンも胸を高鳴らせた。

井上は日本時間22日午前2時44分に自身のXを更新。「サウジアラビアで最終調整中 いつも通りでバッチリです」とピースサインの絵文字をつけて順調ぶりをアピールした。

現地にあるマイク・タイソン・ボクシングクラブでトレーニングを行った。スポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xは、キレのある動きを見せる井上の様子を公開。ファンからは期待の声が寄せられた。

「減量末期なのに体調子良さそう」

「かなり調子良さそうな気がします…楽しみ過ぎてもう待てない」

「とんでもねえ体になってる」

「井上チャンプの進化が止まらない。KO決着に期待してます」

ピカソ戦は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベント。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）