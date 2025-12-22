Snow Man・目黒蓮、自身セレクトのメガネをかけ「CHEER」表紙に登場！
Snow Man・目黒蓮が、2026年1月5日発売のムック「CHEER（チア） Vol.65」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。ブラックコーデのメガネ姿で表紙を飾った。
浜辺美波とともにダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が2026年2月6日に公開される目黒が登場。
本誌では、袖にブラックレースの切替が入ったポロネックセーターにレザーパンツ、コートを合わせたオールブラックのクールなスタイリングを全カットフィルムで撮影。目黒のさまざまなポージング＆表情が楽しめる着用している。なお、着用したZoffのメガネは、数種類用意されたなかからスタイリストと目黒がセレクトしている。
インタビューでは、目黒がひとつひとつの質問に対し、真剣に向き合いながら語りかける。
「中学生からこの仕事をしているのですが、お仕事がしたくてもなかった時代が長かったので。その時代を考えたら、こうして今、たくさんのお仕事ができていることが本当に幸せだなぁって。なにをするにしても、初心に帰ることって大事だと思うんです。この世界に入ったころの初心は忘れたくないし、大切にしています」。
名実ともにトップアイドルとなった今もなお、情熱はつきることなく燃え続けていることがインタビューから伝わってくる。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアを掲載。両面ともに「ジュニア Showcase 2025 新星 ‐SHINSEI-」。
「CHEER Vol.65」は、宝島社より2026年1月5日発売。
