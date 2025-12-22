巨人・大勢投手が２２日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い、その後取材対応。ヤクルトからポスティングシステムを利用しホワイトソックスと契約合意した同学年の村上宗隆内野手についてコメントした。

高卒ドラ１の村上に対して、大勢は大卒ドラ１でプロの世界へ。１９９９年度世代として今季までセ・リーグで白熱の勝負を繰り広げてきた。メジャー挑戦が正式に決まり「率直に、楽しみだなと。本当に皆さん（報道陣）と同じ気持ちで、どんな活躍をするのか、見るのが楽しみです」と話した。

自身がルーキーイヤーだった２２年に、３冠王を獲得したのが村上。プロ４年間で最も印象に残るシーンについては「５５号じゃないですか、やっぱり」と同年９月１３日のヤクルト戦（神宮）を挙げた。９回に左中間席へ特大の５５号３ランを被弾し、この一発で主砲は１９６４年に王貞治（巨人）が放った日本人最多５５本塁打に並んだ。

「ホームランを打たれましたけどボール自体は、コースともにそこまで悪いボールじゃなかったんです。その球を弾き返す、逆方向にホームランにする。あそこまで飛ばすパワーと、技術と。レベルの高さを痛感して。プロの厳しさを感じさせられた１打席だったので特に印象に残ってます」

今季は５打席対決し４打数１安打（１本塁打）、２奪三振で与四球１。ここまでの４年間を「いっぱい打たれました」と振り返った。

今は「ムネ」「タイセイ」と呼び合い、２３年ＷＢＣでは共闘して世界一。「同級生ですけど、ちょっとレベルが違いすぎるので。積み上げてきたキャリアも全然違いますし」と常に村上に対してリスペクトの気持ちを持って接していることを明かした。