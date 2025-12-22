倖田來未が、特別な一夜を届けるディナーショー＜KODA KUMI Dinner Show 2025-2026『Love＆Songs』＞を、本日12月21日（日）の札幌公演を皮切りにスタートさせた。

本公演は、昨年開催され多くの感動を呼んだディナーショーを、さらに進化させたプレミアムライブ。バンド演奏とともに、倖田來未の歌声を間近で堪能できる、ディナーショーならではの濃密で贅沢な時間が用意されている。

つい先日まで開催されていた＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞では、アリーナ規模ならではの圧倒的なスケールと演出で観客を魅了。その熱気と余韻を受け継ぐ形でスタートした本ディナーショーでは、より近い距離感で“歌”そのものの魅力を味わえる構成となっている。

「Love＆Songs」というタイトルが示す通り、本公演では“愛”や“想い”をテーマにした楽曲を中心に、倖田來未のこれまでのキャリアを彩ってきた楽曲たちを、バンドアレンジで丁寧に届ける内容となっている。

本ツアーは、2025年12月21日（日）札幌公演から、2026年2月28日（土）まで、全国8ヶ所・全14公演を予定。12月の公演ではクリスマスをテーマに、2月の公演ではバレンタインをテーマに、一部のステージセットや衣装、セットリストを変えてお届けするなど、季節に合わせた粋な演出をするとのこと。

また本公演では、バラードからミディアムナンバー、ファンに長く愛されてきた代表曲まで、ディナーショーならではの流れで構成されたセットリストが披露されている。

25周年という節目を迎えた今だからこそ表現できる、成熟した歌声と表現力が存分に発揮されるステージとなりそうだ。

＜KODA KUMI Dinner show 2025-2026「Love&Songs」＞

公演詳細：https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1002839&fdate=2025-12-21&ldate=2026-02-23

セットリスト：https://avex.lnk.to/Jng6tj