£Í¡½£±¿·²¦¼Ô¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¡¢¸µµå»ù¤ÎÀÖÌÚ¡Ö¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¡×¡¡ÌÚÂ¼¤Ï£±£°£°·ï°Ê¾å¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë£Î£Ç¤Ê¤·
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ»Õ£Î£ï¡¥£±¤ò·è¤á¤ë¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç£²£±ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¡ÊÀÖÌÚÍµ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÎÁÍý¿Í£Î£ï¡¥£±¤ò·è¤á¤ëÎÁÍý¥Ð¥È¥ë¡Ö£Ã£È£Å£Æ¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤«¤é°ìÌë¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÄ«¤«¤éÂ¿Ë»¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤¤à¤é¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¡£»³Î¤¤«¤é¡Ö¡Ê²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇä¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÇ½é¤ò°ì½ï¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤à¤é¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£»³Î¤¤â¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î£²ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¤¤à¤é¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÖÌÚ¡Ë¡£¹âµé¿©ºà¤è¤ê¤â¸½ºß¤ÏÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢²¦¼Ô¤é¤·¤«¤é¤ÌÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££²¿Í¤ÎÎÁÍý»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ«¤Ï¤½¤Ð¤¬´ðËÜ¡£Æ¦Éå¤ò°ìÃúÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÖÌÚ¡£¤¤à¤é¤Ï¼«¿æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÊì¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÁÍý¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï£±£°£°·ïÄ¶¡£·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤à¤é¤Ï¡Ö¼Â¾ð¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ó¥Ã¥°¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£»Å»ö¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡×¤È£Î£Ç¤Ê¤·¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂç³Ø¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¤Ï¡ÖÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¼é¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥é¥¤¥È¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¡£¤É¤ó¤Êµå¤Ç¤â£±£°£°¡ó¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡££µ£°£í¤Ï£±£±ÉÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Ã£È£Å£Æ¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÖÎòÂå¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤é¡¢Âç»Å»ö¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÀÖÌÚ¤â¡Ö¤´ÈÓ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡£¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤Àï¤¤¡££Í¡½£±¤ÎÇ®¤ò£Ã£È£Å£Æ¡½£±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÇ³¤¨À¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£