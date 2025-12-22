

石丸製麺提供

1904年創業の老舗乾麺製造会社、石丸製麺（高松市）の「国産芳純讃岐うどん」が、日本フードアナリスト協会主催の「第94回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門で最高位のグランプリを受賞しました。石丸製麺が初めて出品した商品が見事、グランプリに輝きました。

「国産芳純讃岐うどん」は、国産小麦を100％使用し、赤穂の天塩で仕上げた深みのある味わいが特長です。麺の断面を「小判型」に仕上げて、もっちりした食感とやさしい口当たりを実現しました。

審査では 「ツルツルでのど越しが良い」「乾麺でありながら小麦本来の風味とほのかな甘みが楽しめる」「讃岐らしいコシと香りが引き立つ」など高く評価されました。

「国産芳純讃岐うどん」は400g入り（4人前）が432円で、石丸製麺の公式オンラインストアや全国のスーパーで販売されています。

「ジャパン・フード・セレクション」は、2万3000人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認証制度です。商品の審査では、内部的要因やマーケット要因、マネジメント要因など100のチェック項目について評価が行われます。