◇憧れてきたポン・ジュノ、『国宝』に賛辞

李監督が憧れてきたと告白したポン・ジュノ監督は、11月に李監督が来韓した際に対談の場で『国宝』に賛辞を送り、特に歌舞伎を完璧に再現するために傾けてきた努力を高く評価した。とりわけ後半のクライマックスに登場する歌舞伎『曽根崎心中』は、愛のために死を選ぶ男女の悲劇的な物語で、映画の主題を鮮明に表現していると評されている。李監督は「『曽根崎心中』の代表的な台詞は『死ぬる覚悟がききたい』だ」とした上で、「人間はただ食べて生きる存在ではなく、生存を超えた何かに執着する存在であり、喜久雄と俊介にとってそれは芸術だった。観客に『何に執着して生きるのか』を問いかけたかった」と語った。

−−何が主人公たちの努力を可能にしたのか。

「何かを生み出したいという衝動ではなかっただろうか。有名になりたい、お金を稼ぎたいといったありふれた衝動ではなく、さらに先、さらに先を見据えながら、その衝動を絶えず保ち続けることは、普通の人には難しい。その衝動に人生のすべてを注ぎ込んだ者が表現したもの、あるいはその人の姿そのものが美しいのだと思う」

−−自身にとって最も大きな衝動は何か。

「小学生みたいな答えだが、やはり、また良い映画を作りたいということではないだろうか。『ここまで』というゴールはないが、『この先にはまだ何かある』というのは分かる気がする。今回も『国宝』でここまで来たが、まだその先に行くべき地点があると感じている」

李監督は今後の計画について、「いつか“戦争”を扱った映画を作りたい」とし、「戦争とは、理由もなく不当に人が人を殺すことだからこそ、その中に何があるのかを深く見つめたい」と語った。さらに「韓国の優れた俳優やスタッフとも、ぜひ一緒に仕事をしてみたい」とし、「自然に訪れる機会を待っている」と述べた。