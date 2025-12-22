『「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック』

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』のオリジナルサウンドトラックが2026年3月25日に発売される。CD2枚組で価格は3,850円。さらに4月22日にはオーケストラコンサートのライブアルバム、5月27日には朗読舞台劇のBlu-ray＆DVDも発売される。

『「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック』では、梶浦由記・椎名豪による劇伴とオープニング主題歌「夢幻」、エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」など、柱稽古編の関連楽曲をディスク2枚に収録する。ジャケットはキャラクターデザイン・松島晃氏の描き下ろしデジジャケット仕様。

『「鬼滅の刃」オーケストラコンサート～鬼滅の奏～ 柱稽古編』初回生産限定盤

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

4月発売のライブアルバム『「鬼滅の刃」オーケストラコンサート～鬼滅の奏～ 柱稽古編』は、2025年5月3日にパシフィコ横浜・国立大ホールで開催された『「鬼滅の刃」オーケストラコンサート～鬼滅の奏～ 柱稽古編』の楽曲を収録したもの。CD2枚組の通常盤と、夜公演の模様を収録したBlu-rayが付属するCD2枚＋BD1組の初回生産限定盤の2種展開。

『「鬼滅の刃」オーケストラコンサート～鬼滅の奏～ 柱稽古編』通常盤

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

価格は通常盤が3,850円。初回生産限定盤は7,700円で、特典として特製三方背ボックス仕様となるほか、縮刷版パンフレットが付属する。

5月発売の朗読舞台劇BD＆DVD「鬼滅の宴 -柱稽古編-」は、2025年5月4日に開催された「鬼滅の宴 -柱稽古編-」の模様を収録したもの。作品の世界観を彩るキャストたちが集結し、朗読劇と生アフレコによる一夜限りのイベントとなる。

価格は完全生産限定盤BDが8,800円、完全生産限定盤DVDが7,700円。いずれも2枚組で、BD版にはBDの、DVD版にはDVDの特典ディスクが付属する。

完全生産限定盤特典として、特製三方背ボックス、キャラクターデザイン・松島氏描き下ろしデジジャケット、縮刷台本(複製版)、特製ブックレットが付属。

さらに映像特典として、本編ディスクに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』劇場限定予告を、特典ディスクに花江夏樹や櫻井孝宏、小西克幸、河西健吾などによるアフタートークが収録される。