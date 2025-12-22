＜3＞米陸軍、新型パトリオット迎撃体に垂直発射管適用計画

パトリオットミサイル防衛システムはウクライナでロシアの弾道・巡航ミサイル攻撃を防御するのに大きな役割をしているが、傾斜ミサイル発射台のために360度全方向の防御が難しいという問題がある。米軍事メディアのウォーゾーンは、米陸軍がこうした問題を認識して全方向の目標物を打撃できる新しい発射台とミサイル開発に取り組む予定だと報じた。

ウォーゾーンによると、最近ヘグセス国防長官と米陸軍の関係者がアラバマ州レッドストーン兵器廠を訪問し、パトリオットシステムの現在・未来に計画された能力について議論したという。

現在のパトリオットミサイルシステムは一般的に8台のM903発射機とAN／MPQ−65多機能地位配列レーダー、そしてその他の射撃統制、通信・支援装備で構成される。トレーラ型M903発射機にはPAC2およびPAC3シリーズ迎撃ミサイルを同時に搭載できる。発射機は左右にある程度まで回転し、照準した方向に射撃ができる。このため後方から接近する標的を迎撃することができない。米陸軍の関係者は迎撃が可能でも方向を変えるのにエネルギーを浪費すれば命中率と殺傷力が落ちると説明した。

米陸軍は射程距離が長い新型迎撃ミサイルを開発し、現在開発中の共通自律多領域発射台（CAML）の発射角度をさらに垂直に近づける予定だ。CAMLは米陸軍が多様な攻撃・防御武器を発射するのに使用する計画の自律発射車両製品群。

米陸軍は以前にCAMLの最上位等級のCAML−Hがパトリオット地対空ミサイルとトマホーク巡航ミサイルを発射できると明らかにした。米陸軍は2024年、費用問題のため、PAC3 MSEの代わりとなる低高度未来迎撃ミサイル（LTFI）という新型迎撃ミサイルを開発する計画を中断したが、最近、事業の再開を議論しているという。今回の報道で言及された新型迎撃ミサイルはLTFIの再開と関係があるとみられる。

今年初め、米軍はロシアの戦術的改善、特にミサイルが従来の弾道軌跡でなく軌跡を変更して機動する技術向上のため、ウクライナに供給されたパトリオットシステムが実質的な困難に直面していると公式的に明らかにした。これは米陸軍がすでに直面している脅威の状況を見せる代表的な事例だ。前方向の射撃が可能な新しい発射台と新型迎撃ミサイルはパトリオットシステムの性能を大きく向上させるとみられる。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト