限定トートバッグ付き！マックス「KnS」リサとガスパール コラボセット

マックスが、ニオイケアブランド「KnS（柿のさち）」シリーズより、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションしたオリジナルトートBAG付きセットを2026年1月9日より発売します。

体臭・汗臭などのニオイケアに着目した製品に、日常使いしやすいかわいらしいデザインのトートバッグが付属する数量限定の企画です。

マックス「KnS」リサとガスパール コラボトートBAG付きセット

発売日：2026年1月9日(金)〜順次

価格：3,300円〜3,960円(税込) ※商品により異なる

販売場所：マックス直営ショップ、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング等のECサイト

「KnS（柿のさち）」は、カキタンニン（保湿成分）などを配合し、体臭や頭皮のニオイケアに特化したブランドです。

近年関心の高まるスメルハラスメント（スメハラ）対策として、男性だけでなく女性からも支持されています。

今回、2025年に日本語版出版25周年を迎えた「リサとガスパール」とのコラボレーションが実現しました。

ニオイケア製品をより身近に感じてもらうため、お気に入りのボディソープやシャンプーと一緒に使える特別なトートバッグをセットにして展開します。

オリジナルトートバッグ

大きな柿のイラストと、仲良しのリサとガスパールがあしらわれたオリジナルデザインのトートバッグです。

幅42cm×高さ38cmの使いやすいサイズ感で、普段の買い物や通勤・通学、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。

大人な配色にキャラクターのワッペンが映える、軽くて実用的なアイテムです。

KnS 薬用ボディソープ

セット価格：3,520円(税込)

体臭・汗臭を防ぎ、肌を清浄にする薬用ボディソープです。

豊かな泡立ちで汚れを落とし、すっきりとした洗い上がりを実現します。

KnS 薬用スカルプシャンプー

セット価格：3,960円(税込)

頭皮の汗臭を防ぎ、健やかな頭皮環境へ導く薬用スカルプシャンプーです。

ふけ・かゆみを防ぎながら、髪と頭皮をさっぱりと洗い上げます。

KnS 薬用スカルプコンディショナー

セット価格：3,960円(税込)

シャンプーと合わせて使用することで、髪にうるおいを与え、しなやかに保つ薬用コンディショナーです。

頭皮環境を整え、清潔感のある髪へと導きます。

KnS 薬用パールボディソープ

セット価格：3,300円(税込)

きめ細かな泡で優しく洗い上げる薬用パールボディソープです。

ニオイケアと同時に肌の保湿も考えられた処方となっています。

リサとガスパールのかわいらしいアートと共に、日々のニオイケアを楽しく習慣化できる特別なセットです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

