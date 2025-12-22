『M-1』王者・たくろうに“そっくり”、オーイシマサヨシの投稿にファン反応「似すぎてます！」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』決勝が、21日に放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）。お笑いコンビ・たくろうが、過去最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者の称号と優勝賞金1000万円を獲得した。M-1の話題で持ち切りの最中、歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良／45）のXの投稿が注目を集めた。
【画像】たくろう・きむらバンドに「似てる？」オーイシマサヨシ
オーイシは、『M-1』優勝者が決定した直後、「M1優勝おめでとうってめっちゃ来るんだけど何事」と投稿した。たくろうは赤木裕（34）ときむらバンド（35）からなるコンビで、ファンからきむらバンドと似ているという声が相次いだ。
オーイシの投稿にファンは、「オーイシマサヨシさんにそっくりな漫才師が優勝したんですよ」「木村バンドさんがオーイシさんにめちゃくちゃ似てると思ってました笑笑」「めっちゃ似てるやんって思いながら見てましたw」「似すぎてますね。おめでとうございます(笑)」「完全に巻き込まれてるね」「いや確かに似てるけどもww」「どうやら、あなたはすごく面白かったらしい」など、共感のコメントが続々と寄せられた。
たくろうは2016年結成。2024年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。『M-1』には2016年から出場しているが、今回が初のファイナリストとなった。優勝直後のコメントでは、ネタの通りに、優勝の喜びを一言でと向けられた赤木が「えーと、初めてのトイレのウォシュレットがちょうどくらいやった時」と”らしさ全開”で笑わせていた。
