プロボクサー那須川天心の父・弘幸氏（55）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。11月24日に開催されたWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心VS井上拓真の一戦を振り返った。

「天心がめちゃくちゃ弱かったね」

父親としてズバッと言い切った弘幸氏。

注目の世界戦はまさに死闘となった。4回終了後の公開採点では3人のジャッジが38―38のドローだった。中盤戦に突入すると、お互いに良いパンチが交差した。一進一退の攻防の中で、7Rには天心がクリンチで相手を無理矢理押すとアリーナからブーイングが起こる場面もあった。

8回終了後の公開採点では76―76、77―75、78―74と2―0で拓真を支持した。両者一歩も引かないまま12ラウンドの激闘を終え、お互いの健闘を称え合った。判定は2人が116ー112、1人が117―111と拓真が3―0で勝利を手にした。

弘幸氏は初の世界戦を終えた天心に向けて練習不足を指摘した。「練習ではしっかりとした動きが出来ているらしいんですよ。でもそれが試合で出ないのは練習が足りない。苦しみの中に技術が宿ると思っている。楽なことをやった技術は中に入っていかない。どれだけ自分を追い込んでできるかどうか。それが出来てなかったと思うんですよ」と苦しい練習の必死さが足りなかったと言及した。