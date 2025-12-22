元HKT48で音楽ユニット「SHOOT THE MOON」メンバーとして活動する外薗葉月（26）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。婚姻届を提出し、衝撃的な人物に保証人になってもらったことを明かした。

「婚姻届提出しました 沖縄っぽくなくてすみません 改めてよろしくお願いします」と発表し、11月に婚約を発表したプロ野球巨人の砂川リチャード内野手（26）と道路脇で自撮りしたツーショット写真をアップした。

続く投稿では「婚姻届の証人をたかみなさんにしていただきました」と驚きの公表。「ほんとにお忙しい中ほんとにほんとにありがとうございます！！ HKTに入る前から大好きで大尊敬のたかみなさんに書いてもらえるのはほんとに奇跡ですありがとうございます！！！ 久しぶりにお会いできて沢山お話できて楽しかったぁ」と高橋みなみとのツーショット写真も披露した。

さらに「りちゃは穂高さんに書いてもらいました ありがとうございます」と明かし、ソフトバンク時代の先輩でもある山川穂高内野手を含めた3ショットも公開した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「ワォー！」「すごい！どっちもすごい」「夫婦共に、証人が豪華過ぎる」「最高じゃん」などのコメントが寄せられた。