お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及。準優勝だったドンデコルテについての評価を明かした。

「ドンデコルテが僕は特に2本目、ヤバかったよね」と評価。ドンデコルテは1本目で「低所得者」をテーマとした漫才を披露。「1本目は面白かったんだけど。俺の91点の理由は、いろいろあるんだけど。NHKとかの政見放送とか見てたら、もっと面白い人いるじゃん、本物。要するに演説って無尽蔵に面白い人っているから。普通なことみたいになっちゃうような気がしちゃったんだよね。そこにツッコミとかが入ればよかったんだけど、1本目は特にあの子（渡辺銀次）のキャラクターを際立たせるためにツッコミを抑えていたから。作戦としては大成功」と説明した。

相方の土屋伸之が「演説する時の顔、面白い」と言うと、塙も「目がイっちゃってた。宣材写真から目がイっちゃってんだよ」と同調。

さらに塙は「2回できたから。2回目の時は支配してから。一瞬で洗脳されたじゃん。だからもう正直、最終決戦の1本目（ドンデコルテ）が終わった時は『これヤバいな』っていう空気になってたの。ただ最後、たくろうが…たくろうが分かるんだよね。ウルトラゾーンに入ってるのが。無敵ゾーンに入ってたから。すごいね」と語った。

たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

◆ドンデコルテ 小橋共作（こばし・きょうさく）は1989年（平元）6月17日、沖縄県生まれ。渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）は1985年（昭60）8月2日、山口県生まれ。東京NSCの先輩後輩で、19年結成。吉本興業所属。