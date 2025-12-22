コブクロが、歴代ライブ映像作品からファンサイト会員の投票で選出された上位楽曲をもとにメンバー自らがセットリストを決定した映像作品『GOLDEN LIVE BEST』を2026年4月29日にリリースする。

本作には、ファンの投票結果のランキングを受け、ランクインした過去のライブ映像をみながら、メンバーが頭を悩ませてセットリストを決定した『GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議』の模様が特典映像として収録される。

また、その他人気の高かった楽曲から構成される『SILVER LIVE BEST』もセットで収録。同作のセットリストは後日公開予定だ。

さらに、完全受注生産となるファンサイト会員限定盤には、スペシャル限定グッズ“KOBUKURO ゴールドフィギュア”が付属。ファンサイト会員限定盤の受注期間は2026年1月17日までとなっている。

