¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡££±£·£¸Ëü±ß¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¸ò¾Ä¤ÎÆâËë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤â¶¦¤Ë´Ø½ê¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤ª¸ß¤¤Î©¾ì¤¢¤ë¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¸ò¾Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢°ìÄê¤Î·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö´Ø½ê¤ò±Û¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÄÌ¹Ô¼ê·Á¤ÏÌ±°Õ¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£±£·£¸Ëü±ß¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ç¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö£¶£¶£µËü±ß¤ò±Û¤¨¤ëÊý¤Ç¤â¸ºÀÇ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¹µ½ü³Û¼«ÂÎ¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¹ç»»¤¹¤ë¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ºÀÇ³Û¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ½¿§¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë£±¡¦£¸Ãû±ß¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ã½Ó¾´¤Ï¡ÖËþ³Û²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ç¼ÆÀ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÅöÆü¤ÎÃë¤Þ¤Ç·èÎö¤«¤È»×¤Ã¤¿¡££±£¸Æü¸á¸å£µ»þ¤ËÁíÍý¤È¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÃë¤Î£±»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ïç±Ãå¤·¤Æ¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤¤È°ì½ÖÄü¤á¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹ç°Õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖµîÇ¯£±£¶£°Ëü¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯¼ý£²£°£°Ëü±ß°Ê²¼¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï£´¡ó¡¢£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ðÁÃ¹µ½ü£±£°£´Ëü¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥Õ¥ë°ìÇÕ¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ëÊý¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¸ò¾Ä¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢¾å¤²¤ë¤±¤É¡ÊÇ¯¼ý¡Ë£³£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä£²£°£°Ëü±ß¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤µ¤¹¤¬¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤È¡×¤È¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î¼«Ì±ÅÞ°Æ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÇ´¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¡ÖÂÐ¾Ý¤¬£´¡££µ¡ó¤«¤éµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î£¸³ä¶¯¤Þ¤Ç¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸ò¾Ä¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£