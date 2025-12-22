¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡Ö·»µ®¡×¡Ö½µ5¤Ç²ñ¤¦¡×ÃçÎÉ¤·¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¹ðÇò¡ÖÇúÂ®Î¹¹Ô¡×¤â¡¡»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµó¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄ±ÑÊÙ¡Ë¤Ç¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤À¤ÈFANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¯¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï5ºÐÇ¯¾å¤À¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë½µ5¤Ç²ñ¤¦Ãç¤Ç¡×¤È¹â¶¶¡£¡Ö2¿Í¤Ç¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¤¢¤ÈÇúÂ®¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ëµ¢¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇúÂ®Î¹¹Ô¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖÃç¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¹¹Ô¤Ï¡ÖÇ®³¤¤È¤«¡¢È¢º¬¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡£·Ú¤¯°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½É¼è¤Ã¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦Á´ÉôÂç¼ù¤¯¤ó¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤ËÊ§¤ï¤»¤ë¶â¤Ï¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¡¼¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬ÊÌ¤ÎÍ§Ã£¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Âç¼ù¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£ËÍ¤ÎÍ§Ã£¤¬Âç¼ù¤¯¤ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤â¤¦¡È·»µ®¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£