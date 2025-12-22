¤·¤Þ¤ê¤ó¤Î¡Ö³û¤À¤·¤Ê¤á¤³¤½¤Ð¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë...¤À¤È¡ª¡¡ÀÅ²¬¤Ë¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÅÐ¾ì¡Ú12¡¿27¡Á1¡¿12¡Û
ÀÅ²¬Å´Æ»¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡Á26Ç¯1·î12Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö»ÖËà¥ê¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤·¤Þ¤ê¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡×¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÆ¸½ÅÙ¹â¡ª¡¡¤·¤Þ¤ê¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
ºîÃæ¤Ç»ÖËà¥ê¥ó¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢"Ç¯±Û¤·¥¥ã¥ó¥×ÈÓ"¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤·¤Þ¤ê¤óÎ® ³û¤À¤·¤½¤Ð¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1000±ß¡Ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤SEASON2¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÂè25ÏÃ¡ÊÃ±¹ÔËÜÂè5´¬¡Ë¤Î¡ÖÂç³¢Æü¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç»ÖËà¥ê¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö³û¤À¤·¤Ê¤á¤³¤½¤Ð¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤ê¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤ÂÞ¤¬ÉÕÂ°¡£½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅöÆü¾èÁ¥·ô¤ÎÄó¼¨¤ÇÌÍÁýÎÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤·¤Þ¤ê¤óÎ® ¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß500±ß¡Ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¡£
¼Â»Ü¾ì½ê¤Ï½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼À¶¿å¹Á¤Î¤ê¤Ð ¾èÁ¥¼ÖÎ¾ÂÔµ¡¾ì½ê¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£12·î31Æü¡¢1·î1Æü¤Ï¸áÁ°6»þ30Ê¬¤«¤é±Ä¶È¤¹¤ë¡£1·î5Æü¡Á9Æü¤È¹ÓÅ·»þ¤ÏµÙ¶È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï1·î12·î¤Þ¤Ç¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤òÃæ¿´¤Ë½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤äÁ¥Æâ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÀÅ²¬¤Ç¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©