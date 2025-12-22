フリーアナウンサーの山本浩之（63）が22日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）に出演。前夜に行われた漫才日本一決定戦「M―1グランプリ2025」の決勝に言及した。

月曜パートナーのMBS・古川圭子アナウンサーと「M―1」を振り返り、最終決戦に進んだ「3組とも面白かった」と山本がうなれば、古川アナも「あきらかに最後に出てきたたくろうの2人がウケてましたね」と続いた。

山本は「ウケてましたね〜」と同調し「あのウケ方を見ると、他の2組は“やられたな”って思ってたと思うんですよ。会場の皆さんもテレビを見ていた皆さんも僕もそうやけど、“これはたくろうやろな”って」と圧倒的にたくろうがウケていたと語った。

続けて「だから僕は聞きたかったんや。かまいたちの山内くんは何でそこでドンデコルテ入れたんかなって。ものすごい聞きたかってんけど」と審査員で唯一、ドンデコルテに票を入れた山内健司に投票理由を教えて欲しいと笑った。

それでも「面白かった。終わってみたら面白かった」と繰り返し、出場10組とも面白かったとねぎらった。