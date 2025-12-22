音楽配信の普及により特定の楽曲、ミュージシャンに人気が集中する傾向が強まった。

各種ランキングではＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（ミセス）が上位を席巻。「日本版グラミー賞」と呼ばれる「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）」が設立され、日本の音楽を世界に売り込む機運が高まった年にもなった。（鶴田裕介）

世界へ売り込む機運

ビルボードジャパンが発表した２０２５年の年間総合ソング・チャートでは、１０位以内にミセスの楽曲が５曲入った。ストリーミングサービス「スポティファイ」の年間ランキングでも、「国内で最も再生された楽曲」のトップ１０中、７曲がミセスだった。

彼らは今年メジャーデビュー１０周年を迎え、ベスト盤発売、大規模ライブの実施と話題になり続けた。スポティファイジャパンのメディア向け説明会で、音楽ジャーナリストの柴那典（とものり）は「ミセスは音楽という領域を超えた、エンタメとして異常なくらいの存在感を見せた１年だった」と語った。

日本勢の海外での活躍も目立った。ＢＡＢＹＭＥＴＡＬのアルバムが、メンバー全員が日本人のグループとしては初めて、全米総合アルバムチャート（Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００）でトップ１０入りを果たした。スポティファイの「海外で最も再生された国内アーティスト」は〈１〉Ａｄｏ〈２〉ＹＯＡＳＯＢＩ〈３〉米津玄師――となった。Ｊポップはアニメ主題歌となったり、ショート動画がＳＮＳで拡散されたりするのをきっかけに海外で広がることが多いとされるが、柴は「Ａｄｏは『この曲がバズった』というより、アーティストとしての支持が広がった。（今年アジアや欧米で行った）ワールドツアー（の影響）が大きいのでは」と分析した。

音楽関連５団体が今年創設したＭＡＪの授賞式が５月に京都市で行われ、最優秀アーティスト賞にミセスが輝き、Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓが最多９冠を獲得した。日本の音楽を世界に広めるという理念のため、認知度の向上がカギとなりそうだ。

ＣＤ人気

日本レコード協会によると、ＣＤと音楽ビデオなどを含めた「音楽ソフト」の生産額は、１０月末までで約１８１３億円となり、前年同期比７％増。オリコンが発表したＣＤなどの年間ランキングは、Ｓｎｏｗ Ｍａｎのシングル「ＳＥＲＩＯＵＳ」（９７・５万枚）とアルバム「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０２０―２０２５」（１５８・５万枚）がともに１位となった。配信サービスが主流になりつつ、日本ではＣＤなどの物としてのメディアもいまだ健闘しており、「推し活」による購買対象としての需要も高いようだ。

物故者

「霧氷」「潮来笠」など多くのヒットを放った橋幸夫、「ブルー・ライト・ヨコハマ」で知られる歌手、俳優のいしだあゆみ、兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝、音楽評論家の渋谷陽一らが亡くなった。海外では、スライ＆ザ・ファミリー・ストーンのスライ・ストーン、ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン、「メタルの帝王」と呼ばれたオジー・オズボーン、キッスの元ギタリスト、エース・フレーリーらが世を去った。

【ビルボードジャパン 年間チャート】

■総合ソング・チャート

〈１〉ライラック（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）

〈２〉ダーリン（同）

〈３〉ＡＰＴ．（ロゼ＆ブルーノ・マーズ）

〈４〉ＩＲＩＳ ＯＵＴ（米津玄師）

〈５〉クスシキ（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）

〈６〉ＲＯＳＥ（ＨＡＮＡ）

〈７〉怪獣（サカナクション）

〈８〉ケセラセラ（Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ）

〈９〉ビターバカンス（同）

〈１０〉Ｐｌａｚｍａ（米津玄師）

（集計期間 ２０２４年１１月２５日〜２５年１１月２３日）

記者が選ぶ今年の一枚

◆鶴田裕介

米津玄師「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」が年間ベスト。めくるめく展開、限界まで詰め込まれた音楽要素は、Ｊポップの最先端を体現していた。リイシュー（復刻）ものも豊作。ジョン・レノンの歌声を鮮明化したビートルズの「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」２０２５年版を収録した「アンソロジー４」＝写真、Ａｐｐｌｅ Ｃｏｒｐｓ Ｌｔｄ．＝は人工知能（ＡＩ）時代ならではの完成度。ビル・エヴァンス・トリオの未発表音源１７曲を収録した「ホーンテッド・ハート」、スマッシング・パンプキンズの１９９０年代のライブ音源を含む「メロンコリーそして終りのない悲しみ」３０周年記念盤は、お蔵入りが理解不能なクオリティー。ライブは再結成したオアシスの来日公演。東京ドームで酸欠になった。

◆宍戸将樹

印象に残ったのは星野源の「Ｇｅｎ」＝写真＝。１曲目の「創造」に象徴されるような、電子音も交えたサウンドで曲ごとに様々な仕掛けを施し、「次はどういう音が流れてくるのか」とわくわくしながら聴いた。従来の曲ともひと味違った、新しいポップスのあり方を示した。「Ｓｔａｒ」「喜劇」など詩的な歌詞も素晴らしく、自分自身やリスナーの内面を映し出す鏡のようなアルバムとなっている。

ライブはＫアリーナ横浜で見たＣｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓのワンマンツアー「ＬＥＧＩＯＮ」。大迫力だった。「オトノケ」「中学２２年生」など新曲や人気曲をふんだんに盛り込み、派手な演出も含め、日本語ラップの現在の到達点と言えるだろう。