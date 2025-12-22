3人組テクノポップユニットPerfumeのあ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。3人で定期的にしていることを話した。

今回は「金言＆未公開SP」。Perfumeは9月に、年内いっぱいでコールドスリープ（活動休止）することを発表した。

インタビュアーの林修（60）から「必ずメンバーで月に1度なさっていることがあると？」と質問されると、かしゆかが「食事会を3家族が集まってしています」と話した。あ〜ちゃんは「私の部屋に集まって、食事をしたり、トランプをしたり、ボードゲームをしたりして。お酒も飲まずに」。

林に「みなさん、（酒を）飲まれないんですか」と聞かれると、あ〜ちゃんは「飲まんでも、ずっとそれでやってきたので。飲まんで夢を語る。恥ずかしいこととか、そういうのないんですよ。お酒でごまかす、ちょっとテンション上げないと言えないわ〜、みたいなこととか全然なくて」と説明した。

林に「3人が仲がいいというだけでも、僕みたいな人間からみたら信じられないのに、家族まで。もうそれ、幻想ですね」と伝えられると、そろって笑った。