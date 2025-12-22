お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及。2年連続決勝に進出したママタルトの評価について私見を述べた。

塙は「最後も余韻あって。現場もすごかったなっていう感じ」と切り出し、大会を興奮気味に振り返った。その上で最後の10番手に登場し9位に終わったママタルトに言及。「ママタルトが2年連続、サムいみたいになってるのが嫌なのよ。ママタルト、面白いんだよ！」と主張。相方の土屋伸之も「めちゃくちゃ面白かった」と同調した。

続けて塙は「檜原（洋平）も優秀じゃない。檜原って優秀だよ。面白かったよ」と語った。

ママタルトは初詣をネタに据えた漫才を披露。武器である檜原洋平の長尺ツッコミを駆使するも、力及ばずの823点で9位。昨年は10位だった。大鶴肥満は身長182センチ、公称約190キロの超巨漢芸人。

◆ママタルト 檜原洋平（ひわら・ようへい）は1991年（平3）年7月27日生まれ、大阪府出身。大鶴肥満（おおつる・ひまん）は1991年（平3）7月20日生まれ、東京都出身。16年結成。24年M−1ファイナリスト。サンミュージック所属。