鈴木ゆうか、ミニスカ＆タイツで美脚スラリ「抜群プロポーション」「組み合わせ最高」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/22】モデルで女優の鈴木ゆうかが12月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとタイツを取り入れたコーディネートを公開した。
【写真】29歳美人モデル「抜群プロポーション」美脚透けるミニスカタイツコーデ
鈴木は「お仕事の投稿が続いてごめんね」「たまには先日のお洋服とか夕焼けとか」とつづり、大きなクリスマスツリーとともに撮影した写真やコーディネート写真などを投稿。ゴールドのボタンが付いた黒のジャケットにミニスカートと透け感のあるグレージュのタイツを合わせた、美しい脚のラインが際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「組み合わせ最高」「抜群プロポーション」「エレガントで可愛い」「冬のおしゃれの参考にしたい」「脚が長い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木ゆうか、美脚ライン際立つミニスカコーデ披露
◆鈴木ゆうかの投稿に「エレガントで可愛い」と反響
