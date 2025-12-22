ヤンキー恋リア「ラヴ上等」おとさん（乙葉）海外で“人身売買”・逮捕の真相「車で連れ去られた」壮絶な過去語る
【モデルプレス＝2025/12/22】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜女子会〜』が20日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。“おとさん”こと乙葉が壮絶な過去について語る場面があった。
番組の冒頭では、本編で紹介されたおとさんのエピソードについて深堀り。「海外で人身売買」「海外で逮捕」「背中にアインシュタインの名言の刺青」と衝撃の内容が次々と飛び出していたが、MEGUMIから詳しく説明を求められると「過保護な家で育ったので、それが嫌で規律がちゃんとしてる社会が嫌になっちゃって…そっから海外逃亡」と語った。
いきなりの海外逃亡にMEGUMIから「家出したりとか、近所の友達の家に行くとかあるじゃん」と尋ねられると、おとさんは「上京してから1人になって、もう自分でどこ行っても親に何も言われないと思ったので、ちょっと捜索願出されるのだるいから」と単身で警察の目が届かない海外へ行ったという。しかし「1人でやっぱ遊びに行ってたので危ない目に遭ったり…」と怖い思いもしたそう。
人身売買についてのエピソードを深堀りされると「車で連れ去られたんですよ。中国人の女の子と一緒に。別の車2台で同じ方面連れてかれて、すごい田舎に行くなとは思いつつ、何も疑わずに」と車で連れて行かれた過去を回顧。初めは怪しい人物と疑わなかったそうだが、「『携帯充電ある？大丈夫』って言われて、携帯を取られそうになった。それで危ないかもと思って逃げた」と危険を感じ、窓を割ってバイクタクシーで逃げたことを振り返り「人身売買に遭っていたかも」と語っていた。
その後は、「売られそうになっても生きて帰ってこれたし、危機管理もあるから大丈夫のノリで、1人でやっぱまた転々として」と自信がついたことにより海外を転々とする生活を続けたおとさん。しかし、お金があれば日本に帰国できる状態の中で「財布をすられちゃって、お金がなくて、携帯とパスポートと荷物だけ持ってるみたいな」と財布をすられてしまった出来事を告白。そんな状況の中、おとさんは「向こうで働くっていう頭になっちゃって、現地で働いてたところを『就労ビザ持ってないね』っていうので捕まっちゃって」と海外で捕まった理由も明かした。
また、タトゥーを入れた理由については、過去の経験を踏まえて「もう2度とそんなことしないぞっていうので入れたいなって思って。現地で覚えさせられたアインシュタインの『過去から学んで、今を生きて未来に期待しよう』っていう言葉を入れたのがきっかけ」と説明。上半身の広範囲にタトゥーを入れることになった経緯については「ここまでになったのは、彫師が和彫りが好きだったんで、和彫りしか予約を取らせてもらえなかったっていう…」と意外な理由を語り、笑いを誘っていた。
おとさんは、専門学生・キャバクラ勤務の22歳。全上半身に広がるタトゥーがトレードマークで、一途な恋愛模様で注目を浴びている。また、過去には黄色の「プリキュア」のキャラクターを各爪に装着したロングネイルの写真とともに「ネイルでキャバクラクビになったのもう懐かしい」と投稿し、2777万超えインプレッションを記録した“バズ投稿”の本人であることも明かしており、視聴者を驚かせた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
