おひなさま（長浜広奈）・りのん（多田梨音）ら「今日好き」参加メンバー、2025ヒットソング披露「KYOUSUKI MUSIC STAGE」放送決定
【モデルプレス＝2025/12/22】ABEMAでは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの特別編として、12月29日夜9時より『KYOUSUKI MUSIC STAGE』を放送決定。『今日好き』参加メンバーが2025年を代表するヒットソングをパフォーマンスする。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、手繋ぎヒットソング歌唱
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、話題を呼んでいる。
このたび放送が決定した『KYOUSUKI MUSIC STAGE』では、これまでの『今日好き』に参加したメンバーが7グループに分かれ、2025年を代表するヒットソングをパフォーマンス。きんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）の“きんりのカップル”が、ねぐせ。の「織姫とBABY feat. 汐れいら」を、じゅり（榊原樹里）、ひなの（瀬川陽菜乃）、はるな（村谷はるな）、メガン（夏川メガン）がHANAの「Blue Jeans」を、ひな（長浜広奈）とあおい（永瀬碧）がPiKiの「Kawaii Kaiwai」を、はると（今井暖大）、いっさ（松本一彩）、かける（鈴木駈）、らいと（奥村頼斗）がM!LKの「イイじゃん」をそれぞれ披露し、残りの3組は、=LOVEの「とくべチュ、して」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」、BE:FIRSTの「夢中」を歌唱。誰が残りの楽曲を披露するのか。
また、毎シリーズ『今日好き』の恋模様をスタジオで見守る、恋愛見届け人のNON STYLE井上裕介とかすとのトークコーナーも。『今日好き』メンバーは、2025年を彩った楽曲たちをどのように自分たちらしく魅せるのか。（modelpress編集部）
井上裕介（NON STYLE）
かす
今井暖大
内田金吾
奥村頼斗
榊原樹里
鈴木駈
瀬川陽菜乃
多田梨音
夏川メガン
永瀬碧
長浜広奈
松本一彩
村谷はるな
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル、手繋ぎヒットソング歌唱
◆「KYOUSUKI MUSIC STAGE」放送決定
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、話題を呼んでいる。
また、毎シリーズ『今日好き』の恋模様をスタジオで見守る、恋愛見届け人のNON STYLE井上裕介とかすとのトークコーナーも。『今日好き』メンバーは、2025年を彩った楽曲たちをどのように自分たちらしく魅せるのか。（modelpress編集部）
◆出演者
井上裕介（NON STYLE）
かす
今井暖大
内田金吾
奥村頼斗
榊原樹里
鈴木駈
瀬川陽菜乃
多田梨音
夏川メガン
永瀬碧
長浜広奈
松本一彩
村谷はるな
【Not Sponsored 記事】