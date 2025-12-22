復帰間近の『サイコ』韓国女優がイメチェン！激変に反響　俳優元カレへの“虐待”疑惑で活動自粛した過去

女優のソ・イェジが年末に一変した雰囲気を見せて注目を集めている。

【画像】ソ・イェジの「19禁シーン」

12月20日、ソ・イェジは自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーやプレゼント、ハートの絵文字とともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、室内に飾られたツリーの前に座るソ・イェジの姿が収められている。グレーのニットにロングスカートを合わせ、キャップを目深にかぶったまま、明るい笑顔を見せていた。

特に目を引くのは、短く整えたハッシュカット風のヘアに、そばかすが際立つメイク。これまで見せてきたイメージとは、まったく異なる空気感で視線を集めた。ファンからは「かわいい」「きれい」などの反応も寄せられているという。

（写真＝ソ・イェジInstagram）

ソ・イェジは過去、私生活をめぐる騒動で一時的に活動を控えていたが、2022年のドラマ『イブの罠』で活動を再開した。最近は次回作として、ウェブトゥーン原作ドラマ『人間の森』（原題）への出演を検討中だと伝えられ、期待が高まっている。

◇ソ・イェジ プロフィール

1990年4月6日生まれ。2013年のドラマ『ジャガイモ星』でデビュー。『夜警日誌』『ラスト・ゲーム〜最後に笑うのは誰だ?!』『パパはスーパースター!?』『ファンタスティック・クラブ』『君を守りたい〜SAVE ME〜』などに出演。2020年のドラマ『サイコだけど大丈夫』で、強烈な絵本作家コン・ムニョンを演じたことでブレイクするも、2021年に元恋人で俳優のキム・ジョンヒョンを精神的虐待していた疑惑などが囁かれ、活動を休止。2022年のドラマ『イブの罠』で復帰したが、2023年11月に事務所を退所。2024年6月25日に芸能事務所SUBLIMEとの契約を発表した。