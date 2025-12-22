【可洛基（COLAJI）】 2026年2月 発売予定 価格：4,400円

ウェーブは、海外メーカー「和模线（HEMOXIAN）」のプラモデル「可洛基（COLAJI）」を2026年2月に発売する。価格は4,400円。

本商品は和模线（HEMOXIAN）オリジナル作品「猫狗特攻队（MEOW！WOOF！SECRET SERVICE）」より「可洛基（COLAJI）」をプラモデル化したもの。

パイロット（犬）が搭乗可能なメカ「アクティブワンKJ-052」には、「コーラキャノン」、「コーラマシンガン」、「猫叩き棒」などの武器が付属する。色分けされたパーツにより、組み立てるだけでキャラクターイメージに近い仕上がりにでき、各関節の可動範囲も広く、さまざまなアクションポーズを取らせることができる。

パイロット（犬）は立ちポーズと座りポーズの2種類が付属し、頭部と帽子は交換することができる。また、ディスプレイベースは金属製のため、スタンドや足裏など各部のマグネットで固定することができる。

(C)2025 HEMOXIAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

