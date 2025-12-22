【青島文化教材社 2026年5月発売予定「1/700 ウォーターライン」シリーズ新製品】 「Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」価格：1,980円 「No.914 英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス」価格：2,640円

「1/700 ウォーターライン Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2026年5月に発売予定の新製品情報を公開した。

2026年5月は「Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」（価格：1,980円）と「No.914 英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス」（価格：2,640円）の2製品が登場する。

JANコード：4905083204542

1/700ウォーターラインシリーズに、海上自衛隊のミサイル艇はやぶさ型が再登場。「おおたか」・「しらたか」各1隻を再現できる2隻セットとなっている。

ステルス式船体構造、対艦ミサイル、76mm砲を搭載するなど小型の船体に高度な対水上戦闘能力を有し、かつ約44ノットの高速で航行できるミサイル艇「はやぶさ型」を1/700スケールでプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。

〈艦種〉海上自衛隊

〈国籍〉日本艦船

1/700 ウォーターライン No.914 英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス

価格：2,640円

JANコード：4905083204535

1/700ウォーターラインシリーズに、第14駆逐艦戦隊旗艦「ジャーヴィス」が再登場。大戦中は地中海を中心に活躍し、クレタ島撤退、ノルマンディー上陸作戦等数々の激戦を生き延びた幸運艦「ジャーヴィス」をプラスチックモデルキット化している。

J級駆逐艦の特徴である艦橋や各種兵装などプロポーションもしっかり再現。また、他のJ級駆逐艦への改造用に汎用デカールが付属する。

●船体は左右分割式

●J級用デカール付属

●嚮導駆逐艦の特徴である後部兵員室を再現

〈艦種〉駆逐艦

〈国籍〉イギリス

