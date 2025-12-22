アオシマ、「1/700 ウォーターライン」シリーズ2026年5月発売新製品を公開「海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」＆「英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス」
「1/700 ウォーターライン Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」
青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2026年5月に発売予定の新製品情報を公開した。
2026年5月は「Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか」（価格：1,980円）と「No.914 英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス」（価格：2,640円）の2製品が登場する。
1/700 ウォーターライン Mo.18 海上自衛隊 ミサイル艇 おおたか/しらたか
価格：1,980円
JANコード：4905083204542
1/700ウォーターラインシリーズに、海上自衛隊のミサイル艇はやぶさ型が再登場。「おおたか」・「しらたか」各1隻を再現できる2隻セットとなっている。
ステルス式船体構造、対艦ミサイル、76mm砲を搭載するなど小型の船体に高度な対水上戦闘能力を有し、かつ約44ノットの高速で航行できるミサイル艇「はやぶさ型」を1/700スケールでプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。
〈艦種〉海上自衛隊
〈国籍〉日本艦船
1/700 ウォーターライン No.914 英国海軍 駆逐艦 ジャーヴィス
価格：2,640円
JANコード：4905083204535
1/700ウォーターラインシリーズに、第14駆逐艦戦隊旗艦「ジャーヴィス」が再登場。大戦中は地中海を中心に活躍し、クレタ島撤退、ノルマンディー上陸作戦等数々の激戦を生き延びた幸運艦「ジャーヴィス」をプラスチックモデルキット化している。
J級駆逐艦の特徴である艦橋や各種兵装などプロポーションもしっかり再現。また、他のJ級駆逐艦への改造用に汎用デカールが付属する。
●船体は左右分割式
●J級用デカール付属
●嚮導駆逐艦の特徴である後部兵員室を再現
〈艦種〉駆逐艦
〈国籍〉イギリス
