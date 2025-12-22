アオシマ、2026年5月発売のカーモデル新製品を公開「ザ☆チューンドカー」でトヨタの初代マジェスタがプラモデル化
「1/24 ニッサン KHC130 ローレルHT2000SGX '72」
青島文化教材社は、2026年5月に発売を予定しているプラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズ、「ザ☆チューンドカー」シリーズ、「ザ☆チューンドパーツ」シリーズの新製品情報を公開した。
「ザ☆モデルカー」シリーズからは、二代目ローレル「C130型」を再現した「1/24 ニッサン KHC130 ローレルHT2000SGX '72」や、V系パジェロ、メタルトップワイドXR-IIのモデル「1/24 ミツビシ V24WG パジェロ メタルトップワイドXR-II '91」など5製品が登場する。
また「ザ☆チューンドカー」シリーズからは「1/24 K-BREAK UZS141 マジェスタ '91 (トヨタ)」、「ザ☆チューンドパーツ」シリーズからは「1/24 スーパーアドバンレーシング Ver.2 19インチ」、「1/24 ボルクレーシング GT-C 19インチ」、「1/24 ウェッズスポーツ SA-70 18インチ」の3製品が発売される。
「ザ☆モデルカー」シリーズ
1/24 ニッサン KHC130 ローレルHT2000SGX '72
価格：3,080円
JAN：4905083205006
本商品は、二代目ローレル「C130型」を再現したモデル。
1972年4月にフルモデルチェンジを受け誕生した二代目ローレル、C130型は「ハイオーナーカー」にふさわしい豪華な装備と、ケンメリスカイラインと共通のシャーシコンポーネンツを用いて得た上質な運動性能を特徴としている。
【商品概要】
・C130ローレル前期型グリル
・前期型/後期型選択式
・エッチングパーツ付き
・純正ホイールキャップ選択式
・車高調整可能/スプリングサスペンション
・アルミナンバープレート
・1980年代に開発された金型を使用
1/24 ニッサン KS110 シルビアスーパーシルエット '82
価格：3,300円
JAN：4905083205099
本商品は、「日産ターボシルエット軍団」の黄色い稲妻、シルビアスーパーシルエットを再現したモデル。
1/24 トヨタ RA35 セリカLB 2000GT '77
価格：3,080円
JAN：4905083205013
トヨタのハイグレード・パーソナルカー「セリカLB2000GT」の排ガス規制後の'77年モデルを再現。1980年代に開発された金型を使用している。
【商品概要】
・車高調整可能なシャーシ
・純正スチールホイール
・社外アルミホイール
・バケットシート
・トリオカーステレオ
・アルミナンバープレート
・デカールには純正ストライプを収録
・1980年代に開発された金型を使用
1/24 ミツビシ V24WG パジェロ メタルトップワイドXR-II '91
価格：3,300円
JAN：4905083205020
本商品は、V24WG型パジェロを再現した組み立て式プラモデル。V系パジェロは、1991年1月にフルモデルチェンジを受け登場した。メタルトップワイドXR-IIは、ショートホイールベースで高い走破性を獲得しながら快適な室内空間も併せ持つショートタイプシリーズのフラッグシップモデル。
【商品概要】
・大型フォグランプ
・ルーフキャリア
・窓枠マスキングテープ
・アルミホイール
1/24 ミツビシ V43W パジェロ スーパーエクシード '91
価格：3,300円
JAN：4905083205037
二代目パジェロ最上級モデルのスーパーエクシードを再現した組み立て式プラモデル。
【商品概要】
・グリルガード
・大型フォグランプ
・窓枠マスキングシール
・アルミホイール
「ザ☆チューンドカー」シリーズ
「1/24 K-BREAK UZS141 マジェスタ '91 (トヨタ)」
価格：3,410円
JAN：4905083205044
1991年10月に行なわれた9代目クラウンのフルモデルチェンジと同時に登場した初代マジェスタを再現したモデル。
【商品概要】
・フロントバンパー
・サイドステップ
・リアバンパー
・リアウイング
・アイライン
・エアロミラー
・ストレートデュアルマフラー
・19インチ 極タイヤ
・19インチ KG-WRV ホイール
・窓枠マスキングシール付属
「ザ☆チューンドパーツ」シリーズ
1/24 スーパーアドバンレーシング Ver.2 19インチ
価格：1,430円
JAN：4905083205051
【商品概要】
・ホイール 1台分
・デカール
・ポリキャップ
・19インチ引っ張りタイヤ1台分
1/24 ボルクレーシング GT-C 19インチ
価格：1,430円
JAN：4905083205068
【商品概要】
・ホイール 1台分
・デカール
・ポリキャップ
・19インチ引っ張りタイヤ 1台分
1/24 ウェッズスポーツ SA-70 18インチ
価格：1,430円
JAN：4905083205075
【商品概要】
・ホイール 1台分
・デカール
・ポリキャップ
・18インチタイヤ 1台分
