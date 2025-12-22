漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。２年連続で決勝に進出したエバースは、ファーストラウンドで８７０点と圧倒的な１位で突破したが、最終決戦では審査員９人中８人が「たくろう」を選び、「ドンデコルテ」に１票、「エバース」は０票という結果になった。

エバースの佐々木隆史は２２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、Ｍ−１のステージ写真とともに「来年もまたＭ−１に挑戦できるのが嬉しいです いやマジで」とつづった。

この投稿にファンからは「エバースのいいところはネタの完成度だよね 相手どうこうで評価が急に悪くなったりしないとこ 確実にどこかでとれそう」「優勝して欲しかったですが、めちゃくちゃ面白かったです！」「来年も見れるのが嬉しすぎる」「挑戦する姿見続けていきます ほんとうにお疲れ様でした」「かっこいいです。めちゃくちゃ面白かったです！来年こそ絶対 いやマジで」など多くの反応が寄せられている。

今大会は決勝初進出となった、たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制して優勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、２１代目王者に輝いた。