人気アイドルグループ「≠ME」（読み：のっといこーるみー）が公式サイトを更新。

４月２９日に、暴力行為によってイベントが中止となった件について、加害者側と「示談が成立」したことを報告しました。



広報文では、示談内容の詳細は差し控えるとしながらも「当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い」・「関与する全てのイベントについて立ち入り禁止」・「相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散」・「全ての迷惑行為を今後行わない」ことを「誓約」させたと、厳しい姿勢で臨んだことを明らかにしています。







公式サイトでは「2025年4月29日に発生しました越谷でのイベント開催中止に関してのご報告」として「このたび表題の事案に関連しまして、弊社代理人弁護士を通じて相手方との示談が成立しましたのでご報告致します。」と、投稿。



続けて「本件は、イベント当日のCD販売時に販売所で引き起こされた騒動、並びに関連スタッフに対して行われた暴力行為によりイベント開催自体を中止せざるを得ない状況に至る等、正常な業務が妨害されたものです。イベントの正常な開催の妨害だけでなく、出演メンバーおよびイベント開催に関わる全スタッフ、そして当日のイベントを楽しみに来場されたファンの皆様、施設に来場された皆様に対して多大なるご不安、ご心配とご迷惑をお掛けすることとなりました。」と、記しました。

そして「示談内容の詳細は差し控えますが、当日のイベント開催中止に関わる賠償金の支払い、加えて、該当イベントに出演する予定だった≠ME、およびイベント開催運営機関であるキングレコード株式会社、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社イーキューブが今後開催、または関与する全てのイベントについて立ち入り禁止とすること、また、相手方が関与し以前からイベントでの迷惑行為を行なっていたグループの解散と全ての迷惑行為を今後行わないことを誓約させました。」と、綴りました。



公式サイトでは「関連各社では、引き続き、迷惑行為などに対する措置を積極的に講じてまいりますとともに、応援してくださるファンの皆様にとって安心安全なイベントを心がけてまいります。」「今後とも≠MEの応援のほど、よろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。









４月２９日の、イベント中止に関して、グループの公式サイトでは「≠ME 10thシングル『モブノデレラ／神様の言うと一り！」発売記念スペシャルリリースイベント」において「会場スタッフに対する暴力行為によって警察が介入する事態となりました。」と投稿。

さらに、グループ運営側は「警察、会場、レーベルとも協議の上、運営上安全にイベントを開催することが困難と判断したためイベント中止とさせていただきました。」と判断の経緯を説明していました。

更に「暴力行為を行った当事者については、警察に情報提供を行い今後弊社グループのすべてのイベントへの参加をお断りさせていただきます。」「このような行為があった場合は刑事、民事により徹底対応いたします。」と、綴っていました。



【担当：芸能情報ステーション】