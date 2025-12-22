56ºÐ²£»³¤á¤°¤ßàÂç¿Í¤ÎËºÇ¯²ñá¡Öµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Í´Ö¼º³Ê¤Ø¤Î½ø¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡×
¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(56)¤¬àÂç¿Í¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ³ÚÄ®¢ªÀõÁð¢ª¾åÌî¢ª¶äºÂ¡¡¾åÌî¤Çº£Ç¯1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¡¤Ý¤óÂ¿ËÜ²È¤Ç¤ª¿©»ö¡¡¤½¤·¤Æ¡¡ÂÀºË¼£¤äºä¸ý°Â¸ã¤âÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¡¶äºÂ¤ÎBar ¥ë¥Ñ¥ó¤Ø¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À²£»³¡£
¡¡1928Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸¹ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¸ÃÅ¥Ð¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Å¹¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë1Ëç¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Îµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Å¹¤Ð¤«¤ê¡ÄºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¼òÆÝ¤ß¤¿¤¤¤â¤ó¤À¡×¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Í´Ö¼º³Ê¤Ø¤Î½ø¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£