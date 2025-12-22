¹©Æ£ÀÅ¹á¤Þ¤µ¤«¤ÎÊª¤ÇàÂ¨ÀÊ¥Õ¥ë¡¼¥ÄÆþ¤ìá¤Î¼ÖÆâ¿©¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ê¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Î²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¨¥³¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ËÂçºå¤ÎÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á Christmas Dinner Show 2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬²ÌÊª¤È¥Ê¥¤¥Õ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ê¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Â¨ÀÊ¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÆ´ï¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡£Â¦ÌÌ¤ò¥Õ¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡Ö»æ¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÂ¨ÀÊ¥Õ¥ë¡¼¥ÄÆþ¤ì¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÆþ¤ìÊªÀ¨¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤òºÆÍøÍÑ¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î²ÌÊªÆþ¤ì¥¢¥¤¥Ç¥¢À¨¤¹¤®¤Þ¤¹♡¤Æ¤«´ïÍÑ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£