¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì(39)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬à1¿Í¹ÈÇòá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¾þ¤êÉÕ¤¤ÎÇò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖQVC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë2ÅÙ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1¿Í¹ÈÇò°áÁõ¤ÇÌë¤ÊÌë¤Ê2ÅÙ¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÇò¤ÈÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤½¡¡¤¨¡ª¥Þ¥¸¤«¤¡¡Á¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼Ì¿¿½¸¤â¤¤¤±¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£