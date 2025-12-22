ºîÉÊÅ¸¤Ç­àºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó­áÉü³è2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Î72ºÐ¹ñ¹­ÉÙÇ·=1990Ç¯»£±Æ

¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²è²È¤Î¹ñ¹­ÉÙÇ·(72)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£­à¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥ÄÉü³è2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Þ¥Ä¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿!´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢­à¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥Ä­á¤ÎÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1979Ç¯¤«¤é82Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ç¥£·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ö±½¤Î·º»ö¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥Ä¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Ì¾¥³¥ó¥Ó¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë(76)¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¡¡Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Î¤¦¤¹¤¤É´²ßÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñ¹­¤ÎºîÉÊÅ¸¤ò¾¾ºê¤¬Ë¬¤ì¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ºÆ²ñ¤Ë¡Ö¥È¥ß¡¼¤È¥Þ¥Ä¤ä¤ó¤«¡¼!!¡×¡Ö¸æÆó¿Í¤È¤â¼ã¤¤!!¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¹¥¤­¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥ß¥Þ¥ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£