元賞金女王のイ・ボミがデジタルアートの世界に没入 「ひかりといろのなかにとけこむかんじ」と不思議な体験を告白
エプソンアンバサダーを務めるイ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを日本語で更新。「エプソン チームラボ ボーダレス にいってきました」と記すと、デジタルアートの世界に没入した写真や動画を投稿した。
【動画】デジタルアートの世界に佇むイ・ボミ
「チームラボ」とはアーティストやプログラマー、エンジニアなど様々な分野のスペシャリストからなるアート集団。「エプソン チームラボ ボーダレス」は麻布台ヒルズにある「森ビル デジタルアート ミュージアム」で公開。「地図のないミュージアム」として、順路もなく自由に歩き回りながらデジタルアートの世界を体験することができる。ボミも「くうかんとさくひんのさかいがなくて、あるいているだけでひかりといろのなかにとけこむかんじ」「みじかいじかんでも、よいんがながくのこるてんじだった」と、デジタルで作り出された美しい世界を大いに楽しんだ様子だった。投稿ではキラキラと輝く世界の中に1人で立つ写真や、多彩な変化を見せるアートの世界をゆっくりと歩く動画を公開。また無限の広がりを見せるデジタルアートの世界を撮影した動画も公開していた。
