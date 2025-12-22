86ºÐ¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤¬¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¡ª¡¡¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¤âÌ¥¤»¤¿PNCÁª¼ê¸¢¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¿Æ»Ò¤ÇÀï¤¦¡ÖPNCÁª¼ê¸¢¡×¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤¬21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÆü¤«¤é¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥Á¥ã¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤â¡Ö54¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë33¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¦¥é¥Ö·¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡ËÁÈ¤òÍÞ¤¨¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ï50Ç¯Á°¤«¤é¸½Âå¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¿¡©¡©
¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È86ºÐ¤Î¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤È27ºÐ¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ïº£Ç¯¤âÂ©»Ò¤Ç¥×¥í¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¡£ºÇ½ªÆü¤Ï3ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4ÈÖ¤«¤é4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢5¤Ä¤ÎÏ¢Â³¥Ñ¡¼¤ò¶´¤ß¡¢·Þ¤¨¤¿13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¡¢¥È¥ì¥Ó¥Î¤¬60ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÇÊü¤Ã¤¿Âè2ÂÇ¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¡È¥¤¡¼¥°¥ë¡É¡£Âç´¿À¼¤ËÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ß¥º¤¬Çç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥È¥ì¥Ó¥Î¡£¤¬¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö60ÅÙ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥í¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¤ËËèÇ¯½Ð¾ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¡£Âç²ñ¤ò16°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¾ì¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø¥´¥ë¥Õ°¦¡Ù¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¡Öº£¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤¬²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç»ä¤ËÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¥È¥ì¥Ó¥Î¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤Ë²ñ¤¦Æü¤¬¶á¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¡© ¤â¤·¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤¬»ä¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È»ä¤Ï¥¢¡¼¥Ë¡¼¡Ê¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ë¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢Éã¤Î¥Ú¥È¥ë¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢3ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤ÎÂè3ÂÇ¤ò¥Í¥ê¡¼¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ë¥À¤ÏºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¡¢¡Ö59¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç²ñ¤Ï4°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È86ºÐ¤Î¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤È27ºÐ¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ïº£Ç¯¤âÂ©»Ò¤Ç¥×¥í¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¡£ºÇ½ªÆü¤Ï3ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4ÈÖ¤«¤é4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢5¤Ä¤ÎÏ¢Â³¥Ñ¡¼¤ò¶´¤ß¡¢·Þ¤¨¤¿13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¡¢¥È¥ì¥Ó¥Î¤¬60ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÇÊü¤Ã¤¿Âè2ÂÇ¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¡È¥¤¡¼¥°¥ë¡É¡£Âç´¿À¼¤ËÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥ß¥º¤¬Çç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥È¥ì¥Ó¥Î¡£¤¬¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö60ÅÙ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥í¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¤ËËèÇ¯½Ð¾ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¡£Âç²ñ¤ò16°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¾ì¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø¥´¥ë¥Õ°¦¡Ù¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¡Öº£¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤¬²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç»ä¤ËÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ºÍÇ½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¥È¥ì¥Ó¥Î¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤Ë²ñ¤¦Æü¤¬¶á¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¡© ¤â¤·¡Ø¿ÀÍÍ¡Ù¤¬»ä¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È»ä¤Ï¥¢¡¼¥Ë¡¼¡Ê¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ë¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢Éã¤Î¥Ú¥È¥ë¤µ¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢3ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤ÎÂè3ÂÇ¤ò¥Í¥ê¡¼¤¬Ä¾ÀÜ¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ë¥À¤ÏºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¡¢¡Ö59¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âç²ñ¤Ï4°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦ÉðÀîÎè»Ò¡áÊÆ¹ñºß½»¡Ë
