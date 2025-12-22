PXG、ゼロトルク×長尺の『Allan ZT ロング』を発表！480gの重ヘッドで安定感◎
PXG Japan合同会社から、新作パターのアナウンス。「PXGは『PXG Allan ZT ロングパター』を発表しました。ゴルファーにさらなる安定性、正しいアドレス姿勢、そしてよりスムーズで再現性の高いストロークをもたらすことを目的に設計された長尺デザインの最新パターです」と、同社広報。
【画像】『Allan ZT』を構えるとこんな顔
「グリーン上での一貫性を追求するプレーヤーのために開発された『Allan ZT ロング』は、特にプレッシャーのかかる場面で自信をもたらす、高精度なコントロールを実現。標準45インチ（最大47.5インチまで調整可能）の長尺設計を採用し、480gという大幅に重量を持たせたヘッドと組み合わせることで、非常に高い安定感を実現。余分な手の動きを抑え、再現性の高い肩主導のストロークを促します」（同）
同社のゼロトルクは独自の特許技術で重心をシャフト軸の直下に配置する「Sホーゼル」によるもの。これによりストローク中にフェースが自然にスクエアを保つ他、複合素材の中空ボディ構造で高MOIを維持しつつも前方に重心を配置。また、フェースには「ピラミッドフェースパターン」を搭載し、ソフトな打音と一貫した転がり、高いレスポンスも魅力だ。 グリップは「PXGスプリットグリップ」を標準装備。シャフトは『KBSクローム』のほか、オプションで『PXG M16ブラックスタビリティ』シャフトへのアップグレードも可能。精密ウェイト調整システムを用いたフィッティングで個々のストロークに合わせた細かなカスタマイズにも対応する。税込価格は81,400円〜。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
