女優の吉永小百合（80）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。マネジャーをつけずに活動する理由を語った。

30代半ばで「マネジャーを置かないで自分でやりたい」と事務所から独立したという吉永。「“これはできます”っていうようなことを、イエスノーをはっきり言って仕事に向かうという形にした」と話した。

番組では、独立直後という1982年の放送回をVTRで紹介。「自分でマネジメントをしてらっしゃるんですって？」との質問に、吉永は「はいといいえを自分で言えるようにならないと、せっかく自分の人生なので」と答えた。

続けて「それでマネジャーにわがままを言って、“ちょっと旅をさせてください”って1人でやるように。今年の4月からなんですけど」と振り返った。

司会の黒柳徹子が「下世話なことですけど、出演料の交渉なんかも？」と聞くと、吉永は「前の晩からあれこれ考えて、どうやって（話を）持って行ったらいいだろう」と思案。「いろんな他の話をしちゃうと、私は絶対言えなくなっちゃうと思って。とにかくまずその話をしようと思って、前の晩は眠れないんです」と打ち明けていた。

そんな吉永の当時の様子に、黒柳が改めて「出演料のことはご自分で進められてたの、あの時は」と質問。吉永は「最近ではもう、だいたい相場というものがありまして、言わなくてもいただけるので大丈夫に」と笑い、「（事務所の）スタッフはおりますけど、いわゆるマネジャーという形の人はいない」と語った。