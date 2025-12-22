¹â»ÔÆâ³Õ¡Ö»Ù»ý¡×È¯Â°ÊÍèÏ¢Â³¤Ç7³äÄ¶¡¡¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÉÔ¿Íµ¤¤¯¤Ã¤¤ê¡¡³ÆÅÞ¤Ë»Ù»ýÎ¨¤ÇÌÀ°Å¤â¡¡FNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
FNN¤¬20Æü¤È21Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï75¡¥9¡ó¤È¡¢À¯¸¢È¯Â°ÊÍèºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»À®Î©¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢ü¥Ç¯¼ý¤ÎÊÉü¥¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿³ÆÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ê¤É¡¢Ä´ºº¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡Ä´üÂÔ¢ªÍÍ»Ò¸«¢ªÀ®²Ì¤Ç¤¤¤º¤ì¤â7³äÄ¶¤ÎÉ¾²Á
¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î75.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
18¡Á29ºÐ¡Ê92.4¡ó¡Ë¡¢30Âå¡Ê83.1¡ó¡Ë¤Ç8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï65.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢³µ¤Í¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÊÌ¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢30ÂåÃËÀ¡Ê90.0¡ó¡Ë¤È18¡Á29ºÐ½÷À¡Ê95.5¡ó¡Ë¤Ç9³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃ¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯ÂÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿10·îÄ´ºº¤Ç¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨75.4¡ó¤Ï¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö´üÂÔÃÍ¡×¡Ê¿Íµ¤¡Ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£
¹ñ²ñ¤ÇÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿11·î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×ÅúÊÛ¸å¤ÎÄ´ºº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºßÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬ÉÔ²ºÅö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÈ¿È¯¤â¼êÅÁ¤Ã¤¿¤«¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ËÆÃÃÊ¤Î±Æ¶Á¤Ï½Ð¤º75.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢12·îÄ´ºº¤Ç¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÏÀ¯¸¢È¯Â°ÊÍèºÇ¹â¤Î75.9¡ó¡£
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ËºÇ¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ê¤É·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤¬40.2¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢2¥«·î¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¡×¡ÊÀ¯ºö¤È¤½¤Î¼Â¸½Ç½ÎÏ¡Ë¤¬¡¢7³äÄ¶¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö¹â¿å½à¤Ç¤Î²£¤Ð¤¤¡×¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¡×¥¢¥Ô¡¼¥ëÅÙ¤Ç³ÆÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ËÊÑ²½¤«¡©
À¯ÅÞÊÌ»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬30.6¡ó¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î2024Ç¯10·îÄ´ºº°ÊÍè¤Î30¡óÂæ²óÉü¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¿Íµ¤¤¬ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤â°ú¤¾å¤²¤¿·Á¤À¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï3.8¡ó¤Ç¡¢11·îÄ´ºº¤ÈÆ±¤¸ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢¼«¤é¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤â¹ñ²ñÄó½Ð¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤¿¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
°Ý¿·¤¬¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤Ï¤¤¤¨³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö³Õ³°Ï¢Î©¡×¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¡¦°Ý¿·¤Î¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¡×¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÌîÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬4.5¡ó¤ÇÁ°·î¤è¤ê0.8¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï5.7¡ó¤Ç11·î¤è¤ê1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬°ìÃ×¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡×¤ä¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò¸½¶âµëÉÕ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤âÎ©·û¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢Åö»þ¤«¤é3ÅÞ¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ö½êÆÀÀÇ²ÝÀÇºÇÄã¸Â¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤Î¼Â¸½¤¬Í¸¢¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¡×¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÉÔ¿Íµ¤ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤Ë
À¯ÉÜ¤¬¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¸òÉÕ¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´õË¾¤¹¤ëµëÉÕ¤Î·Á¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸½¶â¡×¡Ê26.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿åÆ»¤Ê¤É¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¸º³Û¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤äÅÅ»Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê24.5¡ó¡Ë¤Î½ç¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò´õË¾¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢3.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê8.3¡ó¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê6.5¡ó¡Ë¡¢¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê5.4¡ó¡Ë¤Ç¼ã´³Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÂ¿¤ò¸«¤ë¤ÈËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¸½¶â¡×¡Ê31.6¡ó¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¿åÆ»¤Ê¤É¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¸º³Û¡×¡Ê27.1¡ó¡Ë¡¢¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ç»È¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤äÅÅ»Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê30.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢¤à¤·¤í²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î15.6¡ó¤¬¡ÖÇÛÉÛ¤ÏÉÔÍ×¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢´õË¾¼Ô¤¬¡Ö3.4¡ó¡×¤À¤Ã¤¿À¯ÉÜ¿ä¾©¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉÔ¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤È»²À¯¤Î»Ù»ýÁØ¤â¡Ö»¿À®¡×Â¿¿ô
½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Ç1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¾®Áªµó¶è¤Ç25µÄÀÊ¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç20µÄÀÊ¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤¿¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎË¡°Æ¤Ø¤Î¡Ö»¿À®¡×¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î69.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î81.1¡ó¡¢°Ý¿·»Ù»ýÁØ¤Î95.7¡ó¤¬¡Ö»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ê66.8¡ó¡Ë¡¢¶¦»º¡Ê49.9¡ó¡Ë¡¢»²À¯¡Ê88.4¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤â¡Ö»¿À®¡×¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·û¡Ê38.6¡ó¡Ë¡¢¸øÌÀ¡Ê61.6¡ó¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¡Ê51.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ï23.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£