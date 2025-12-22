¡Úµð¿Í¡ÛÂçË¤¸õÊä¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Ïà£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤ÎÀðÉ÷µ¡á¡©¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦¡Ö»°¿¶¤¬Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢Á°¥í¥¤¥ä¥ë¥º£³£Á»±²¼¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°£³£Á¤Ç¤Ï£³µåÃÄ¤Ç£±£°£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£²£µËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·È¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜ¹Ô¤¤òÊó¤¸¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Ì£Â¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î£¹£²ÂÇÀÊ¤Ç£Ï£Ð£Ó¡¥£¹£µ£¹¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£´£µ£³ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢½ÐÎÝÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¸ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£´³ä£¹Ê¬£´ÎÒ¡¢£²£µËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï£´£µ£³ÂÇÀÊÃæ£±£µ£¶ÂÇÀÊ¤Ç»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÈà¤ÎÀ®ÀÓ¤ò´°Á´¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£²£°£²£²Ç¯¤«¤é£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£µ£²£°ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡¢»°¿¶Î¨£³£·¡¦£µ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£¶Ç¯´Ö¤Ç£±£°£¶£µÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢£³£¹£°»°¿¶¤òµÏ¿¡£»°¿¶Î¨¤Ï£³£¶¡¦£¶¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢£³£Á¤Ç¤ÎÄÌ»»»°¿¶Î¨¤â£³£³¡¦£µ£·¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£²£²£±»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î»°¿¶Î¨¤Ï£³£²¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£±£¸£·»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î»°¿¶Î¨¤Ï£²£µ¡¦£·¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¤³¤ì¤é¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¿·½õ¤Ã¿Í¤Î»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçË¤¤é¤·¤¯°ìÈ¯¤«¡¢»°¿¶¤«¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤â¤·¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬»°¿¶¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤«¤éºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°Û¹ñ¤Ç¤Î¼åÅÀ¹îÉþ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£