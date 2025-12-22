日本の海が育む輝き！世界でも人気な日本産の宝石とは？【宝石・ジュエリー図鑑】

世界でも人気！独特の美しさ 日本産の宝石 パールとコーラル

宝石の多くは、海外でとれるものが多いですが、日本でも昔からジェダイトやアンバーなどの原石をとることができました。また、独特の美しさをもつ品質のよい日本産のパールとコーラルは、世界から注目を集めています。

日本で生まれる宝石

パールとコーラルは、どちらも生物由来の宝石。宝石は鉱物由来のもの（無機質）と、動物や植物などの生物由来のもの（有機質）に大きく分けることができます。

パールは、真珠層をつくる貝のなかに異物が入りこみ、それが核となり長い年月をかけて育まれることで輝くパールになります。

コーラルはイソギンチャクやクラゲなどのなかまのサンゴ虫という動物で、宝石になるコーラルは水深100m以上という深い海のなかで育ちます。

パール（真珠）

貝のなかに入った異物のまわりにいくつもの真珠層が重なりあって、パールになります。

現在出回っているパールの多くは、人間が球状の核を「真珠貝」のなかに入れて人工的につくったものです。

日本では結婚式やお葬式などの冠婚葬祭の場面でパールのジュエリーがえらばれてきました。

写真：BIZOUX 写真：BIZOUX

コーラル（珊瑚）

深い海底で育った加工前のサンゴ／写真：Shutterstock

宝石のコーラルは、浅い海にすむサンゴではなく光のとどかない深い海にすむサンゴの骨格です。比較的やわらかく加工しやすいため、昔から宝石に使われてきました。

サンゴのルース／写真：BIZOUX サンゴを使ったリング／写真：BIZOUX

