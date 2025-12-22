ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、櫻坂４６の松田里奈との２ショットを公開した。

江藤アナは２２日までに、自身のインスタグラムを更新。「１２/２２ よる６：００からのＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマス 年間ランキングＦｅｓ．４時間ＳＰ 我らがまつりちゃん、櫻坂４６さんも出演 『ＵＤＡＧＡＷＡ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ』を歌ってくれますよ〜」と呼びかけた。

「この日のＴＨＥ ＴＩＭＥ，は、ピンクの衣装でお揃いでした ライブライブは、いつもより１時間早い、よる６：００からです ２０２５年の年間ランキングをお楽しみに〜」と同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のキャラクターであるシマエナガちゃんを真ん中に櫻坂４６の松田里奈との２ショットを披露した。

この投稿には「これは観ないとーー！」「九州姉妹」「愛ちゃんとまつりちゃんのＰＩＮＫ衣装かぶり可愛いじゃん」「いつも笑顔をありがとうね」「愛ちゃん可愛すぎる」「Ｔｉｍｅファミリー」「愛ちゃんもまつりちゃん二人とも可愛いい」「木曜日の仲良し姉妹」などのコメントが寄せられた。