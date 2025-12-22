◆アフリカネーションズ杯 モロッコ２―０コモロ（２２日・モロッコ）

アフリカ王者を決めるアフリカネーションズ杯が開幕し、開催国のモロッコはコモロに２―０と勝利し、白星スタートを切った。アフリカの頂点を決める同大会には、日本と北中米Ｗ杯の１次リーグで対戦するチュニジアなど２４か国が参加。決勝は１月１８日に行われる。

モロッコは１０番を背負うＦＷブラヒム・ディアス（Ｒマドリード）を中心にチャンスをつくり、前半９分にはディアスが倒されてＰＫを獲得。しかしＦＷラヒミ（ＵＡＥ１部アルアイン）のキックは止められ、先制機を逃した。さらに同１８分には、キャプテンのＤＦサイス（カタール１部アルサッド）が負傷交代するアクリデントにも見舞われた。

しかし０―０で迎えた後半１０分、モロッコはＤＦマズラウィ（マンチェスターＵ）のラストパスをディアスが決めて先制。さらに後半２９分、左サイド斜め後方からの浮き球のパスを、ＦＷエルカービ（ギリシャ１部オリンピアコス）が、オーバーヘッドでたたき込むスーパーゴールで追加点を挙げた。

前回のカタールＷ杯はアフリカ勢初のベスト４入り、現在のＦＩＦＡランキングは１１位のモロッコは、今大会でも優勝候補筆頭に挙がる。今大会はベストメンバーで望んでいるが、同月にカタールで行われたアラブ杯にはＢチームで臨み優勝。その層の厚さを見せつけた。モロッコは２６年北中米Ｗ杯では、Ｃ組でブラジル、スコットランド、ハイチと同組。順当に１、２位で突破すれば、決勝トーナメント（３２強）の一回戦は、日本が入ったＦ組の２位、または１位との対戦となる。